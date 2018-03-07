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الوطن

إحباط تهريب 60 طن ألعاب نارية من ميناء الإسكندرية البحري

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد بركات
إحباط تهريب 60 طن ألعاب نارية من ميناء الإسكندرية البحري

المضبوطات

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري محاولة تهريب 60 طن من الألعاب النارية والشماريخ إلى داخل البلاد.

كانت معلومات وردت  لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري مفادها ورود 3 حاويات باسم إحدى الشركات للاستيراد والتصدير الكائنة بالسيدة زينب بالقاهرة قادمة على متن باخرة من إحدى الدول الأجنبية عبارة عن (أواني زجاجية) وأخفت ضمن مشمولها كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ بهدف تهريبها إلى داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام تزن نحو 60 طن.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

 

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