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الوطن

تراجع الاحتياطي النقدي في الصين للمرة الأولى منذ 13 شهرا

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
تراجع الاحتياطي النقدي في الصين للمرة الأولى منذ 13 شهرا

الاحتياطي النقدي

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الصين للمرة الأولى في 13 شهرا بنهاية فبراير الماضي، مع هبوط قيمة السندات الحكومية الأمريكية وانخفاض اليوان.

وأظهرت بيانات بنك الشعب في الصين، اليوم، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع بمقدار 27 مليار دولار ليصل إلى 3.13 تريليون دولار بنهاية فبراير الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى وصول الاحتياطي النقدي للصين إلى 3.16 تريليون دولار.

وشهدت أسعار السندات الأمريكية هبوطا ملحوظا في فبراير الماضي، ليصعد العائد على الديون لأعلى مستوى في 4 سنوات، كما انخفض اليوان في الشهر الماضي لأول مرة منذ سبتمبر 2017.

وتستثمر الصين 1.18 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر الماضي.

وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار بشكل طفيف بلغ 0.06% إلى 6.3184 يوان.

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