الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات ابتداء من الجمعة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارا من غدا الجمعة، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات، لتعود حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويمتد الانخفاض ليشمل جنوب الصعيد، اعتبارا من بعد غد السبت.

واوضح عبد العال، فى بيان أمس، أن "الطقس بصفة عامة مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة والوجة البحرى، حتى شمال الصعيد، و مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارابارد ليلا كما تهدا الرياح على اغلب الانحاء وتعاود الشبورة المائية فى الظهور مرة اخرى تكون كثيفة احيانا "

وأضا: من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 22 إلى 21 درجة مئوية ومحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 26 إلى 23 درجة مئوية ومحافظات شمــال الصــــــــعيد من 26 إلى 24 درجة مئوية ومحافظات جنوب الصعيـــد من 30 إلى 28 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة منها اثناء فترة تكون الشبورة وعدم تخفيف الملابس حيث اننا مازلنا فى فصل الشتاء الذى ينتهى جغرافيا 21 مارس الجارى".