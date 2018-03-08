2 مليار دولار استثمارات في شركات ناشئة في مدينة دبي للإنترنت

أكد عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت أن الشركات الناشئة العاملة في المدينة نجحت بجمع أكثر من ملياري دولار من مستثمرين محليين وعالميين، وأن بعضها تحول إلى شركات مليارية "يونيكورن" انطلقت من دبي إلى العالمية.

وأصبحت شريكة في قصة نجاح مدينة دبي للإنترنت التي تعمل منذ تأسيسها على تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية، وتنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو الارتقاء بالإمارة كوجهة عالمية على مختلف الأصعدة، هذه الرؤية التي مكنت دبي من تنويع اقتصادها وتكريسها عاصمة تكنولوجية تضم أهم الشركات العالمية، ومراكز الابتكار التي تطور بيئة الأعمال التكنولوجية في المنطقة.

وأكد المالك على دور مدينة دبي للإنترنت في المساهمة بتطبيق مخرجات “خطة دبي 2021” المتوائمة مع “رؤية الإمارات 2021″، و”الأجندة الوطنية”، واستراتيجية دبي المدينة الأذكى عالمياً، وغيرها من المبادرات والبرامج والمشاريع المهمة ذات الأبعاد والآثار الإيجابية العديدة على مختلف الأصعدة.

وأضاف عمار المالك أنه في بداية تأسيس مدينة دبي للإنترنت كان التركيز على استقطاب الشركات العالمية، أما اليوم وبعد النجاح في جعل أبرز الأسماء العالمية شريكة لها فإن الهدف لم يعد بالدرجة الأولى التوسع الأفقي وزيادة عدد الشركات المنضمة إلى مدينة دبي للإنترنت، وإنما المساهمة في تسهيل دخول الشركات التي تتبنى نماذج الأعمال الجديدة وممارسة أعمالها في دبي، سواء كانت تتعلق بحلول المواصلات الحديثة، أو الطائرات بدون طيار واستخداماتها المتنوعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوك تشين، والتجارة الإلكترونية، والروبوت والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، كما أن بوصلة دبي تتجه اليوم للتركيز على مد الجسور نحو الاقتصادات الابتكارية، واستيراد أفضل الممارسات، واجتذاب العقول المبدعة التي تعتبر مفتاح تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير المدن الذكية