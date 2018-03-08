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الوطن

محافظ كفر الشيخ عن حرائق قرية 17 بالحوامل: "لا أقتنع بوجود جن"

اليوم AM 12:54
كتب: محمود البدوي
محافظ كفر الشيخ عن حرائق قرية 17 بالحوامل: "لا أقتنع بوجود جن"

اللواء سيد نصر

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الكشف عن أسباب الحرائق التي نشبت في قرية 17 بالحامول، وهل يقف وراءها أياد خفية أم لا، موضحًا أن المحافظة تقدم لأهالي القرية المساعدات المالية خاصة في وجود بعثة من الأزهر الشريف مع أهالي القرية.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أن الفحص المبدئي للحرائق أشار إلى أنه جاء بسبب اشتعال ذاتي، في بعض المراتب في ست منازل، متابعا أنه لا يزال هناك أربعة سيارات إطفاء من يوم الجمعة لإخماد أي حريق.

وأكد أنه منذ يومين لم تنشب أي حرائق في القرية، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتبين وجود أي سبب علمي لهذه الحرائق، مضيفًا: "لا أعتقد وجود أي جن يقف وراء اشتعال هذه الحرائق بالقرية، وأجهزة البحث ومتخصصي الحرائق، موجودون للكشف عن أسباب هذه الحرائق".

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