غدا.. انطلاق مؤتمر التحديات المعاصرة

تحتضن القاهرة غدا، فعاليات مؤتمر التحديات المعاصرة، في ظل الألفية الثالثة بالوطن العربي، لمدة 3 أيام، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي، للتنمية البشرية والاستثمار بجامعة الدول العربية والذي تنظمه مؤسسة العقل الذهبي للاستشارات والتدريب بحضور العديد من المسؤولين المصريين والعرب، والمهتمين بالابتكار والتكنولوجيا المعاصر.

وأكد الدكتور عبد الملك شاهين رئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر مناقشة التطور المعرفي والتكنولوجي، الذي أصبح المحور الرئيسي، في التطور العلمي والصناعي، والذي تعتمد عليه الدول المتقدمة في النمو الاقتصادي، باستخدام أحدث التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المؤتمر يسعى استثمار الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة، لمواجهة التحديات المعاصرة، وكذلك التنمية الاقتصادية لإدارة الموارد البشرية، والحوار الفعال للمرأة والشباب في التنمية المستدامة، لتحديات الألفية الثالثة، وقالت جيهان محمود عبد الواحد، رئيسة المؤتمر إن من ضمن أهم أهداف المؤتمر، تفعيل إلى دور الثقافة والإعلام في ترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع العربي، من منظور التربية البشرية التطور المعرفي، وخلق فكر جديد قادر على الإبداع والابتكار بأحداث الوسائل العلمية، لمواكبة العالم الرقمي.

وأشارت الدكتورة، رانيا لاشين المتحدث الإعلامي، إلى أن المؤتمر يهدف إلى أن مناقشة سبل التطور المعرفي، من خلال التكنولوجيا الحديثة، التي بات أهم السبل العلمية في السبل في التقدم المعرفي والصناعي، بالإضافة إلى وضع استراتجية الإنسان، من خلال التقدم المعرفي والعلمي.

وأوضحت أن المؤتمر ستخلله ندوات وورش عمل على مدار ثلاث أيام لتوضيح أهمية العالم الراقي، في خلق إنسان مبدع قادر على مواجهة التحديات المعاصر، وذلك بحضور كوكبة من المشسؤولين والمهتمين بالتنمية المستدامة منهم السفير عدنان الخضر الأمين العام لقطاع الاستثمار، بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد المطيري الملحق الثقافي الكويتي بمصر، ومشعل مرزوق أبو عجل مدير مكتب الدول العربية، بجانب سفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتورة نيفين الكيلاني عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، واللواء دكتور محمود ضياء استشاري الأمن القومي، والفنانة سميرة أحمد.