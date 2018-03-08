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الوطن

مراد وهبة: الإخوان السبب في أزمة مارس 1954

اليوم AM 01:03
كتب: شريف سليمان
مراد وهبة: الإخوان السبب في أزمة مارس 1954

الفيلسوف مراد وهبة

قال مراد وهبة البروفيسور وأستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، إنه انحاز للرئيس الراحل جمال عبدالناصر في أزمة مارس 1954، موضحًا أنها لم تكن صراعًا على الديموقراطية. 

وأضاف وهبة خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور": "الإخوان كانوا وراء الأزمة، فالسنهوري باشا الذي اصطدم بعبدالناصر، وكان رئيسًا لمجلس الدولة الأسبق، وكانت رسالة الدكتوراة التي أعدها تدور حول ضرورة إحياء الخلافة الإسلامية". 

وتابع: "أما صراع عبدالناصر وخالد محيي الدين وضباط سلاح الفرسان، فكان بسبب الضباط الإخوان في السلاح". 

وأردف: "اكتشفت أن معظم الضباط الأحرار منضمون لجماعة الإخوان ودخلوا في صدام مع عبدالناصر بدعوى الديموقراطية".

 

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