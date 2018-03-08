تسجيل الدخول

الوطن

سفير بريطانيا يهنئ الإمام الأكبر بانتهاء ترميمات الجامع الأزهر

منذ 46 دقيقة
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي
سفير بريطانيا يهنئ الإمام الأكبر بانتهاء ترميمات الجامع الأزهر

سفير بريطانيا يهنئ الإمام الأكبر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، جون كاسن، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

أعرب الإمام الأكبر عن تقديره للنشاط المتميز للسيد السفير وحرصه على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف، مبديًا استعداد الأزهر لتصميم برامج جديدة بالتعاون بين الأزهر والمملكة المتحدة لمعالجة التحديات والقضايا التي تواجه المسلمين في الغرب، وتقديم المنح للطلاب الإنجليز المسلمين للدراسة في الأزهر الشريف.

وأكد الإمام الأكبر، أن التعليم يقع عليه مسؤولية كبيرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ورفع الوعي بأهمية قيم التعايش والتعدد وقبول الآخر، مبينًا أن العلاقة بين الأزهر وبريطانيا تميزت بتبادل الخبرات في مجال التعليم وتلاقي الثقافات.

من جانبه هنأ السفير البريطاني، فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة انتهاء ترميم الجامع الأزهر، كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعم الأزهر للمؤسسات البريطانية في مجال التعريف بصحيح الإسلام لدى المسؤولين والمجتمع في بريطانيا، معربًا عن تطلع بلاده أن تثمر هذه الجهود عن ترسيخ الاستقرار والتعايش في بريطانيا والغرب.

أخبار متعلقة

"منطقة الدقهلية" تشارك في فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

"منطقة الدقهلية" تشارك في فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب
كلية الإعلام: الأزهر الشريف مصدر ثقة لدى الجماهير المحلية والعالمية

كلية الإعلام: الأزهر الشريف مصدر ثقة لدى الجماهير المحلية والعالمية
الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية إلى بوركينا فاسو

الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية إلى بوركينا فاسو
"مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف".. موسوعة أزهرية بمعرض الكتاب

"مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف".. موسوعة أزهرية بمعرض الكتاب
مدير المعهد السويدي بالإسكندرية يشيد بأهمية دور الأزهر الشريف

مدير المعهد السويدي بالإسكندرية يشيد بأهمية دور الأزهر الشريف
الأزهر الشريف يطالب بوقف مأساة أهالي "الغوطة الشرقية" في سوريا

الأزهر الشريف يطالب بوقف مأساة أهالي "الغوطة الشرقية" في سوريا
الأئمة الوافدون: نفخر بتلقي علوم الدين في الأزهر الشريف

الأئمة الوافدون: نفخر بتلقي علوم الدين في الأزهر الشريف

أخبار قد تعجبك

التعليقات

مدرسة المشاغبين تُهدد الكرة المصرية

أحدث الأخبار

"الشباب وصناعة القرار السياسي" ندوة بـ"إعلام بنها"

"الشباب وصناعة القرار السياسي" ندوة بـ"إعلام بنها"

جيولوجيون بجامعة المنوفية يدرسون تصميم الآبار وتخزين المياه الجوفية

جيولوجيون بجامعة المنوفية يدرسون تصميم الآبار وتخزين المياه الجوفية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد وحدة بحوث الإنتاج الزراعي والحيواني بطوخ

رئيس جامعة المنوفية يتفقد وحدة بحوث الإنتاج الزراعي والحيواني بطوخ

أحمد الطيب يحضر جانبا من فعاليات مؤتمر "قراءة التراث الإسلامي"

أحمد الطيب يحضر جانبا من فعاليات مؤتمر "قراءة التراث الإسلامي"

ضبط 9860 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالجيزة

ضبط 9860 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالجيزة

اختيارات الوطن

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

سكان «ناهيا» يواجهون السرقات بكاميرات المراقبة

سكان «ناهيا» يواجهون السرقات بكاميرات المراقبة

الأكثر قراءة

عاجل