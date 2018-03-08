سفير بريطانيا يهنئ الإمام الأكبر بانتهاء ترميمات الجامع الأزهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، جون كاسن، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

أعرب الإمام الأكبر عن تقديره للنشاط المتميز للسيد السفير وحرصه على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف، مبديًا استعداد الأزهر لتصميم برامج جديدة بالتعاون بين الأزهر والمملكة المتحدة لمعالجة التحديات والقضايا التي تواجه المسلمين في الغرب، وتقديم المنح للطلاب الإنجليز المسلمين للدراسة في الأزهر الشريف.

وأكد الإمام الأكبر، أن التعليم يقع عليه مسؤولية كبيرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ورفع الوعي بأهمية قيم التعايش والتعدد وقبول الآخر، مبينًا أن العلاقة بين الأزهر وبريطانيا تميزت بتبادل الخبرات في مجال التعليم وتلاقي الثقافات.

من جانبه هنأ السفير البريطاني، فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة انتهاء ترميم الجامع الأزهر، كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعم الأزهر للمؤسسات البريطانية في مجال التعريف بصحيح الإسلام لدى المسؤولين والمجتمع في بريطانيا، معربًا عن تطلع بلاده أن تثمر هذه الجهود عن ترسيخ الاستقرار والتعايش في بريطانيا والغرب.