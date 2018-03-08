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الوطن

ضبط شخص بتهمة الإساءة للداخلية على موقع التواصل الاجتماعي بسرس الليان

اليوم PM 01:57
كتب: محمود الحصري
ضبط شخص بتهمة الإساءة للداخلية على موقع التواصل الاجتماعي بسرس الليان

أرشيفية

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات "فرع وسط الدلتا" بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سرس الليان من ضبط شخص لقيامه بإهانة كيان وزارة الداخلية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بضبط "ع. ف. ا. ز" 43 سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق ومقيم شارع الشهيد حافظ الخياط بمدينة سرس الليان دائرة القسم، بناءً على الشكوى المقدمة من "ي. م. ا. ش" 64 سنة عضو منتدب بالشركة العربية للمشروعات السياحية ومقيم حدائق الفردوس 6 أكتوبر - جيزة والتي يتضرر فيها من المقبوض عليه لقيامه بنشر عبارات مسيئة للشاكي وكذلك إهانة كيان وزارة الداخلية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تم إخطار إدارة الأمن الوطني بالمنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 784 جنح قسم سرس الليان لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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