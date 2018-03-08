تسجيل الدخول

الوطن

الكنيسة تسمح لأقباط الوادي بتوديع "الأنبا بقطر".. وغدا تشييع جثمانه

اليوم PM 01:57
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة تسمح لأقباط الوادي بتوديع "الأنبا بقطر".. وغدا تشييع جثمانه

الأنبا بقطر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن السماح لأقباط الوادي الجديد بإلقاء نظرة الوداع على الانبا بقطر، أسقف الإيبارشية، اليوم، عقب وصول جثمانه إلى كنيسة العذراء بواحة الخارجة، حتى موعد الجنازة المقرر إقامتها على الجثمان صباح الغد بالكنيسة ذاتها، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صباح اليوم صلوات تجنيز الأسقف الراحل بالكنيسة البطرسية في العباسية بحضور 37 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، بعد وصول جثمان الأنبا بقطر إلى القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي توفي بأحد مستشفياتها في 17 فبراير الماضي بعد صراع مع المرض.

وسيم الأنبا بقطر أسقفًا عامًا لإيبارشية الوادي الجديد بيد البابا تواضروس الثاني في مايو 2015 بينما تم تجليسه أسقفًا على كرسي الإيبارشية ذاتها في يونيو من العام التالي.

أخبار متعلقة

"الكنيسة": لم نقصد الإساءة لأحد في تصريحاتنا بشأن زيارة بن سلمان

"الكنيسة": لم نقصد الإساءة لأحد في تصريحاتنا بشأن زيارة بن سلمان
محافظ سوهاج يصل الكنيسة البطرسية لحضور جنازة الأنبا فام

محافظ سوهاج يصل الكنيسة البطرسية لحضور جنازة الأنبا فام
الكنيسة تنظم قداس بكاتدرائية "أبو فام" بحضور جثمان أسقف طما

الكنيسة تنظم قداس بكاتدرائية "أبو فام" بحضور جثمان أسقف طما
الكنيسة تكشف إجراءات الدولة لإعادة جثامين ضحايا "داعش" في ليبيا

الكنيسة تكشف إجراءات الدولة لإعادة جثامين ضحايا "داعش" في ليبيا
بالصور| مطارنة وأساقفة الكنيسة يشاركون تواضروس صلاة تجنيز الأنبا بقطر

بالصور| مطارنة وأساقفة الكنيسة يشاركون تواضروس صلاة تجنيز الأنبا بقطر

أخبار قد تعجبك

التعليقات

مدرسة المشاغبين تُهدد الكرة المصرية

أحدث الأخبار

سعفان: 9 آلاف عامل غير منتظم سجلوا أنفسهم بالقوى العاملة خلال أسبوع

سعفان: 9 آلاف عامل غير منتظم سجلوا أنفسهم بالقوى العاملة خلال أسبوع

عمرو سلامة: إشراف قضائي كامل على انتخابات المهندسين غدا

عمرو سلامة: إشراف قضائي كامل على انتخابات المهندسين غدا

في الإسكندرية.. انتحار خادمة من الثامن لتعنيف ربة المنزل لها

في الإسكندرية.. انتحار خادمة من الثامن لتعنيف ربة المنزل لها

"الشباب وصناعة القرار السياسي" ندوة بـ"إعلام بنها"

"الشباب وصناعة القرار السياسي" ندوة بـ"إعلام بنها"

جيولوجيون بجامعة المنوفية يدرسون تصميم الآبار وتخزين المياه الجوفية

جيولوجيون بجامعة المنوفية يدرسون تصميم الآبار وتخزين المياه الجوفية

اختيارات الوطن

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

سكان «ناهيا» يواجهون السرقات بكاميرات المراقبة

سكان «ناهيا» يواجهون السرقات بكاميرات المراقبة

الأكثر قراءة

عاجل