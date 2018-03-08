الكنيسة تسمح لأقباط الوادي بتوديع "الأنبا بقطر".. وغدا تشييع جثمانه

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن السماح لأقباط الوادي الجديد بإلقاء نظرة الوداع على الانبا بقطر، أسقف الإيبارشية، اليوم، عقب وصول جثمانه إلى كنيسة العذراء بواحة الخارجة، حتى موعد الجنازة المقرر إقامتها على الجثمان صباح الغد بالكنيسة ذاتها، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صباح اليوم صلوات تجنيز الأسقف الراحل بالكنيسة البطرسية في العباسية بحضور 37 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، بعد وصول جثمان الأنبا بقطر إلى القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي توفي بأحد مستشفياتها في 17 فبراير الماضي بعد صراع مع المرض.

وسيم الأنبا بقطر أسقفًا عامًا لإيبارشية الوادي الجديد بيد البابا تواضروس الثاني في مايو 2015 بينما تم تجليسه أسقفًا على كرسي الإيبارشية ذاتها في يونيو من العام التالي.