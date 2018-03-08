تسجيل الدخول

الوطن

دعم قرى الوادي الجديد بمحولات كهربية بـ8.7 مليون جنيه

اليوم PM 01:59
كتب: شرف غريب
دعم قرى الوادي الجديد بمحولات كهربية بـ8.7 مليون جنيه

ديوان عام محافظة الوادي الجديد

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن بدء دعم جميع القرى بمحولات رفع وتنظيم الجهد الكهربي بقيمة 8.7 مليون جنيه.

وقال المهندس مازن رضوان، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، إنه جرى دعم جميع القرى والنجوع بمراكز المحافظة الخمسة بمحولات كهربية جديدة، لتحسين مستوى الخدمة واستيعاب الأحمال المتوقعة في فصل الصيف المقبل.

وأضاف مازن، أن القطاع ينفذ على التوازي مع خطة دعم القرى بمحولات جديدة، خطة إضافية لرفع قدرات محولات موجودة حاليا بالشبكة الكهربية بإجمالي 16 محولًا موزعين على القري بتكلفة 2.9 مليون جنيه.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادي الجديد، أنه سيجري الانتهاء من خطط تركيب محولات جديدة ورفع قدرات محولات قائمة حاليًا في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

أخبار متعلقة

"كهرباء الوادي الجديد" ينتهي من توصيل التيار لـ4 آلاف فدان بالعوينات

"كهرباء الوادي الجديد" ينتهي من توصيل التيار لـ4 آلاف فدان بالعوينات
إصابة عامل إثر سقوطه من فوق برج كهرباء في الوادي الجديد

إصابة عامل إثر سقوطه من فوق برج كهرباء في الوادي الجديد
"كهرباء الوادي الجديد" ينفذ خطة الوزاره لرفع معدلات الجهد

"كهرباء الوادي الجديد" ينفذ خطة الوزاره لرفع معدلات الجهد
تنفيذ مشروعات كهرباء بمركز الخارجة في الوادي الجديد بمليوني جنيه

تنفيذ مشروعات كهرباء بمركز الخارجة في الوادي الجديد بمليوني جنيه

أخبار قد تعجبك

التعليقات

مدرسة المشاغبين تُهدد الكرة المصرية

أحدث الأخبار

عمرو سلامة: إشراف قضائي كامل على انتخابات المهندسين غدا

عمرو سلامة: إشراف قضائي كامل على انتخابات المهندسين غدا

في الإسكندرية.. انتحار خادمة من الثامن لتعنيف ربة المنزل لها

في الإسكندرية.. انتحار خادمة من الثامن لتعنيف ربة المنزل لها

"الشباب وصناعة القرار السياسي" ندوة بـ"إعلام بنها"

"الشباب وصناعة القرار السياسي" ندوة بـ"إعلام بنها"

جيولوجيون بجامعة المنوفية يدرسون تصميم الآبار وتخزين المياه الجوفية

جيولوجيون بجامعة المنوفية يدرسون تصميم الآبار وتخزين المياه الجوفية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد وحدة بحوث الإنتاج الزراعي والحيواني بطوخ

رئيس جامعة المنوفية يتفقد وحدة بحوث الإنتاج الزراعي والحيواني بطوخ

اختيارات الوطن

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

سكان «ناهيا» يواجهون السرقات بكاميرات المراقبة

سكان «ناهيا» يواجهون السرقات بكاميرات المراقبة

الأكثر قراءة

عاجل