دعم قرى الوادي الجديد بمحولات كهربية بـ8.7 مليون جنيه

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن بدء دعم جميع القرى بمحولات رفع وتنظيم الجهد الكهربي بقيمة 8.7 مليون جنيه.

وقال المهندس مازن رضوان، مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، إنه جرى دعم جميع القرى والنجوع بمراكز المحافظة الخمسة بمحولات كهربية جديدة، لتحسين مستوى الخدمة واستيعاب الأحمال المتوقعة في فصل الصيف المقبل.

وأضاف مازن، أن القطاع ينفذ على التوازي مع خطة دعم القرى بمحولات جديدة، خطة إضافية لرفع قدرات محولات موجودة حاليا بالشبكة الكهربية بإجمالي 16 محولًا موزعين على القري بتكلفة 2.9 مليون جنيه.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادي الجديد، أنه سيجري الانتهاء من خطط تركيب محولات جديدة ورفع قدرات محولات قائمة حاليًا في نهاية شهر ديسمبر المقبل.