الليلة.. الكنيسة تقيم عزاء للأنبا فام بمطرانية طما في سوهاج

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إقامة عزاء للأنبا فام أسقف طما الراحل، مساء اليوم، بكاتدرائية فام مقر مطرانية طما بمحافظة سوهاج، عقب تشييع جثمان الأسقف الراحل ظهر اليوم، بدير يسي ميخائيل بطما، وصلوات التجنيز المقامة عليه بالكاتدرائية ذاتها بحضور مطران و8 أساقفة، وعدد كبير من الأقباط.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترأس صلوات تجنيزه أمس الأربعاء، بالكنيسة البطرسية في العباسية، بعد وصول الجثمان من العاصمة البريطانية لندن التي كان يعالج فيها وتوفي يوم 25 فبراير الماضي.