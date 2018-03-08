"الملا": 13 ألف جنيه تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود بديل

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاق مع وزارة الصناعة بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يستهدف تحسين القيمة المضافة للغاز المصري، ويوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية.

وأضاف "الملا"، أن تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعي في حدود 8-13 ألف جنيه للسيارة الواحدة، لافتًا إلى أنه من المقرر التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعى بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلًا عن البنزين.

وأشاد "الملا"، بدور وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ توجه الدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية ميسرة في مختلف القطاعات.