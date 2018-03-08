"رويترز": إمارة الشارقة تبيع صكوكا بمليار دولار

قال مسؤول حكومي، لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن حكومة الشارقة، ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جمعت مليار دولار عبر إصدار صكوك لأجل عشرة أعوام في أكبر صفقة للإمارة بأسواق الدين.

جرى إطلاق إصدار السندات الإسلامية، وهو الأول ضمن برنامج الصكوك الجديد للإمارة، بسعر استرشادي مبدئي عند 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لأجل عشرة أعوام ثم جرى خفضه إلى 135 نقطة أساس، وتم تسعير الإصدار أمس الأربعاء.

وقال توم كوتشفارا مستشار إدارة الدين لحكومة الشارقة، في بيان له، إنه بهذا التسعير "تجنبنا دفع أي علاوة إصدار جديدة رغم التقلبات المستمرة التي نشهدها في الأسواق المالية العالمية".

وأضاف المستشار: "اختيارنا لأكبر حجم ممكن للإصدار وأطول أجل له من بين الخيارات المتاحة لنا استند إلى المردود الإيجابي القوي لأنشطتنا التسويقية".