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وزير الخارجية الأمريكي يدعو الدول الإفريقية لدراسة حذرة للقروض الصينية

منذ 55 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الخارجية الأمريكي يدعو الدول الإفريقية لدراسة حذرة للقروض الصينية

وزير الخارجية الأمريكي

قال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب على الدول الإفريقية أن تزن بعناية القروض الصينية، مشيرا إلى أن واشنطن لا تحاول إبعاد الاستثمارات الصينية عن القارة.

وأوضح "تيلرسون"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية في أول زيارة دبلوماسية للقارة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إبعاد الأموال الصينية عن إفريقيا.

ووصل الوزير الأمريكي إلى إثيوبيا أمس الأربعاء، وأجرى زيارة مقر الاتحاد الإفريقي اليوم، والذي تم تمويله بالكامل من قبل الصين.

وأضاف الوزير، أنه من المهم أن تنظر الدول الإفريقية بعناية في شروط هذه الاتفاقيات مع عدم التخلي عن سيادتها.

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأمريكي في أعقاب خطاب ألقاه في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث انتقد النهج الصيني تجاه إفريقيا.

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