تسجيل الدخول

الوطن

مايا مرسي للمرأة: صوتك في الانتخابات الرئاسية "كارت أحمر" للإرهاب

أمس PM 11:41
كتب: محمود البدوي
مايا مرسي للمرأة: صوتك في الانتخابات الرئاسية "كارت أحمر" للإرهاب

مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنهم أطلقوا حملة "صوتك لمصر" لتوعية النساء بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن صوت المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية كارت أحمر للإرهاب.

وأضافت "مرسي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب ألا تقل نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية عن 54%، مثل العام الماضي.

وتابعت: "أم الشهيد تستحق مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية لاستقرار مصر والمرأة المصرية لن تخذل بلدها"، مشيرا إلى أن صوت سيدات مصر في الانتخابات الرئاسية رد لجميل أمهات وزوجات الشهداء.

أخبار متعلقة

وصول مايا مرسي لحضور مؤتمر "صوتك لمصر بكرة" بمحافظة الدقهلية

وصول مايا مرسي لحضور مؤتمر "صوتك لمصر بكرة" بمحافظة الدقهلية
مايا مرسي تجلس على الأرض بعد امتلاء القاعة بالنساء بـ"صوتك لمصر بكرة"

مايا مرسي تجلس على الأرض بعد امتلاء القاعة بالنساء بـ"صوتك لمصر بكرة"
مايا مرسي: نريد تصويتًا في الانتخابات "يبرد قلب أم الشهيد"

مايا مرسي: نريد تصويتًا في الانتخابات "يبرد قلب أم الشهيد"
مايا مرسي: صوت المرأة في الانتخابات الرئاسية يريح قلوب أمهات الشهداء

مايا مرسي: صوت المرأة في الانتخابات الرئاسية يريح قلوب أمهات الشهداء

أخبار قد تعجبك

التعليقات

مدرسة المشاغبين تُهدد الكرة المصرية

أحدث الأخبار

أسامة كمال يشيد بكاتبة بريطانية دافعت عن مصر ضد هجوم "BBC"

أسامة كمال يشيد بكاتبة بريطانية دافعت عن مصر ضد هجوم "BBC"

حال ثبات فرعونيتها.. ما إجراءات استرداد غطاء التابوت المهرب للكويت؟

حال ثبات فرعونيتها.. ما إجراءات استرداد غطاء التابوت المهرب للكويت؟

مسيرة بالسيارات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

مسيرة بالسيارات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

مدير المجالس الطبية المتخصصة: الدولة ستعالج غير القادرين على نفقتها

مدير المجالس الطبية المتخصصة: الدولة ستعالج غير القادرين على نفقتها

هيدي كرم: ندمت على تحويلي من "إعلام".. و"كنت بحب أي حد ارتاحلو"

هيدي كرم: ندمت على تحويلي من "إعلام".. و"كنت بحب أي حد ارتاحلو"

اختيارات الوطن

ابنة أول مخرجة صحفية بالوطن العربي تروي لـ

ابنة أول مخرجة صحفية بالوطن العربي تروي لـ"هن" تجربة والدتها

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

الأكثر قراءة

عاجل