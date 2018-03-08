مايا مرسي للمرأة: صوتك في الانتخابات الرئاسية "كارت أحمر" للإرهاب

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنهم أطلقوا حملة "صوتك لمصر" لتوعية النساء بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن صوت المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية كارت أحمر للإرهاب.

وأضافت "مرسي"، خلال حوارها ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يجب ألا تقل نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية عن 54%، مثل العام الماضي.

وتابعت: "أم الشهيد تستحق مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية لاستقرار مصر والمرأة المصرية لن تخذل بلدها"، مشيرا إلى أن صوت سيدات مصر في الانتخابات الرئاسية رد لجميل أمهات وزوجات الشهداء.