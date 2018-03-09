أسامة كمال: المرأة تنتظر في يومها "بوسة على الخد أو قبلة على اليد"

افتتح الإعلامي أسامة كمال، برنامجه بحديث عن يوم المرأة العالمي.

وقال كمال: "هذا اليوم سيقال فيه أحلى كلام عن المرأة، وغالباً كلام لا نعنيه، شبه كلام بنقوله ونغنيه، عشان لازم يتقال في المكان دة وفي الزمان دة".

وأضاف كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، الذي يُذاع على فضائية "DMC": "مينفعش نقول كليشيهات واحنا بنحتفل بأجمل ما في حياتنا ولا أعظم من في حياتنا". مستطردًا: "المرأة هي الأم والحبيبة والماء والوطن".

وتابع مقدم برنامج "مساء DMC": "المرأة لا تنتظر كلمتين حلوين، لكنها تنتظر تقدير ولو في العيون من غير ما يتقال، ببوسة على خدها أو قبلة على كف، وتقدير يبان في الفعل مش في جملتين ولا كلمتين".