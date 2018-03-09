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الوطن

أسامة كمال يشيد بكاتبة بريطانية دافعت عن مصر ضد هجوم "BBC"

منذ 20 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال يشيد بكاتبة بريطانية دافعت عن مصر ضد هجوم "BBC"

أسامة كمال

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بهجوم الكاتبة البريطانية ليندا هيردو على هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، التي انتقدت تقارير "BBC" عما أسمته بالاختفاء القسري في مصر، في مقال كتبته بصحيفة "جلف نيوز".

وأضاف كمال، خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن "الكاتبة قالت إن فيلم (الظل فوق مصر) مجرد عمل حقود ومتعسف، اعتمد على الدراما، خلال مقابلة منى محمود أم زبيدة اللي قعدت توصف إزاي شرطيين مقنّعين خطفوا بنتها زبيدة من سنة، وأدّعت أن بنتها تعرضت للاعتقال والاغتصاب والتعذيب".

وتابع: "هيرد قالت تمويل البي بي سي بالكامل من الحكومة البريطانية والشبكة شنت هجمات كتير على مصر من ساعة إسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي اللي وصل بلده للحضيض، ودعا القاعدة لإقامة مخيم تدريب في شمال سيناء، ونادرا ما بنشوف المذيعين في بي بي سي بيطلبوا رأي من مسؤول مصري".

وشدد كمال على أن الكاتبة البريطانية ذكرت أن مصر لا تدعي الرفاهية، موضحةً أنها "لا تستحق هذا الهجوم المفتعل من هيئة الإذاعة البريطانية، وبالتالي يمكن اتهام BBC بمحاولة التأثير على الانتخابات المصرية المقبلة، بنفس الطريقة التي أُتهمت فيها شبكة روسيا اليوم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية".

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