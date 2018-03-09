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الوطن

هيدي كرم: "اتحرمت من الخروج شهرين عشان اتأخرت مع خطيبي في السينما"

اليوم AM 12:18
كتب: خالد الأسمر
هيدي كرم: "اتحرمت من الخروج شهرين عشان اتأخرت مع خطيبي في السينما"

هيدي كرم

قالت الفنانة هيدي كرم، إنها نالت عقابا من والدها عقب تأخيرها عن المنزل حينما كانت مع خطيبها في السينما.

وأضافت كرم، خلال حوارها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنها عندما علمت بأن الفيلم الذي تشاهده في السنيما سيتأخر أبلغت والدتها بذلك ولكن والدتها لم تخبر والدها.

وتابعت، "الفيلم خلص الساعة 3 الفجر وأما وصلت البيت كانت 4 فقلت لخطيبي يطلع معايا علشان أهلي يطمنوا أنه كان معايا، بعدها بابا فتح الباب وقالي ادخلي على أوضتك وماشفش وشك وحرمني من الخروج شهرين".

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