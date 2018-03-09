بالفيديو| كمال لقطر: "خليتوا الناس تتفرج على كأس العالم في إسرائيل"

سخر الإعلامي أسامة كمال من تصريحات مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني، والذي يطالب الأمير تميم بميثاق أمني للشرق الأوسط على غرار منظومة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة زيارة تميم لبلجيكا.

ووجه كمال، خلال برنامجه "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، رسالة لسيف بن أحمد، قال فيها: "موضوع إن يبقى عندكم خطاب لكل مناسبة مختلف عن التاني حسب الزمان والمكان مبقاش ينفع، حتى البلجيك اللي واخدينك على أد عقلك، فهم عايزين يخلصوا المصلحة وبعدين يبقى يحلها ميت حلال".

وتابع: "يا سيد سيف اوعى تفتكر إن كل الناس أغبياء وبياكلوا من هذا الكلام، وجود اتفاقية تعاون مع الناتو للتعاون في المسائل العسكرية والأمنية على أساسها هتفتحوا حدودكوا وأرضكم ع البحري لقوات الناتو، اللي مكانتش محتاجة دعوة أصلاً بوجود القاعدة الأمريكية".

وأشار كمال إلى أن صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التي أنشأتها وزارة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنت عن متابعة مباريات كرة القدم بالمجان على إحدى القنوات الصهيونية، مشددا على وجود علاقة صداقة بين دولة الاحتلال وقطر، مضيفًا: "خليتوا الناس تتفرج على كأس العالم في إسرائيل".