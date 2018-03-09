تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| كمال لقطر: "خليتوا الناس تتفرج على كأس العالم في إسرائيل"

اليوم AM 01:22
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| كمال لقطر: "خليتوا الناس تتفرج على كأس العالم في إسرائيل"

الإعلامي أسامة كمال

سخر الإعلامي أسامة كمال من تصريحات مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني، والذي يطالب الأمير تميم بميثاق أمني للشرق الأوسط على غرار منظومة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة زيارة تميم لبلجيكا.

ووجه كمال، خلال برنامجه "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، رسالة لسيف بن أحمد، قال فيها: "موضوع إن يبقى عندكم خطاب لكل مناسبة مختلف عن التاني حسب الزمان والمكان مبقاش ينفع، حتى البلجيك اللي واخدينك على أد عقلك، فهم عايزين يخلصوا المصلحة وبعدين يبقى يحلها ميت حلال".

وتابع: "يا سيد سيف اوعى تفتكر إن كل الناس أغبياء وبياكلوا من هذا الكلام،  وجود اتفاقية تعاون مع الناتو للتعاون في المسائل العسكرية والأمنية على أساسها هتفتحوا حدودكوا وأرضكم ع البحري لقوات الناتو، اللي مكانتش محتاجة دعوة أصلاً بوجود القاعدة الأمريكية".

وأشار كمال إلى أن صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التي أنشأتها وزارة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنت  عن متابعة مباريات كرة القدم بالمجان على إحدى القنوات الصهيونية، مشددا على وجود علاقة صداقة بين دولة الاحتلال وقطر، مضيفًا: "خليتوا الناس تتفرج على كأس العالم في إسرائيل".

 

 

 

 

أخبار متعلقة

برلماني: بث "كأس العالم" على قنوات إسرائيلية يهدد الأمن القومي المصري

برلماني: بث "كأس العالم" على قنوات إسرائيلية يهدد الأمن القومي المصري
إسرائيل تذيع مباريات كأس العالم باللغة العربية

إسرائيل تذيع مباريات كأس العالم باللغة العربية
وزير الشباب: تنفيذ صالات كأس العالم لليد في 18 شهرا بـ100 مليون دولار

وزير الشباب: تنفيذ صالات كأس العالم لليد في 18 شهرا بـ100 مليون دولار
الليلة.. أسامة كمال يكشف شروط العلاج على نفقة الدولة بـ"مساء DMC"

الليلة.. أسامة كمال يكشف شروط العلاج على نفقة الدولة بـ"مساء DMC"
اليوم.. "أرابيش" في ضيافة أسامة كمال على "راديو هيتس"

اليوم.. "أرابيش" في ضيافة أسامة كمال على "راديو هيتس"
أسامة كمال: مجلة فرنسية قالت إن مصر قلبت الطاولة على تركيا بسباق الغاز

أسامة كمال: مجلة فرنسية قالت إن مصر قلبت الطاولة على تركيا بسباق الغاز
الليلة.. بطلة سباق السيارات ضيفة أسامة كمال في "راديو هيتس"

الليلة.. بطلة سباق السيارات ضيفة أسامة كمال في "راديو هيتس"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

مدرسة المشاغبين تُهدد الكرة المصرية

أحدث الأخبار

أسامة كمال يشيد بكاتبة بريطانية دافعت عن مصر ضد هجوم "BBC"

أسامة كمال يشيد بكاتبة بريطانية دافعت عن مصر ضد هجوم "BBC"

حال ثبات فرعونيتها.. ما إجراءات استرداد غطاء التابوت المهرب للكويت؟

حال ثبات فرعونيتها.. ما إجراءات استرداد غطاء التابوت المهرب للكويت؟

مسيرة بالسيارات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

مسيرة بالسيارات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

مدير المجالس الطبية المتخصصة: الدولة ستعالج غير القادرين على نفقتها

مدير المجالس الطبية المتخصصة: الدولة ستعالج غير القادرين على نفقتها

هيدي كرم: ندمت على تحويلي من "إعلام".. و"كنت بحب أي حد ارتاحلو"

هيدي كرم: ندمت على تحويلي من "إعلام".. و"كنت بحب أي حد ارتاحلو"

اختيارات الوطن

ابنة أول مخرجة صحفية بالوطن العربي تروي لـ

ابنة أول مخرجة صحفية بالوطن العربي تروي لـ"هن" تجربة والدتها

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

انتخابات زمان| قبل الثورة بـ3 شهور.. رد تأمينات المرشحين بقرار ملكي

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

حكايات «عفيفى» من زيمبابوى: الناس بتنادينى باسم «محمد صلاح»

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

«الوطن» ترصد قصة الظهور الأول لـ«الألماس» فى مصر

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

10 معلومات عن وثيقة «أمان»

الأكثر قراءة

عاجل