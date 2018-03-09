جامعة عين شمس تستضيف "مهرجان الهند على ضفاف النيل"

تستضيف جامعة عين شمس مهرجان الهند على ضفاف النيل يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة الساعة 11 صباحا منسق الحفل الدكتورة هند الهلالي وتحت إشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن مهرجان الهند على ضفاف النيل لديه مكانة خاصة ويقام للسنة السادسة على التوالي ويقدم من خلاله عروض معاصرة للموسيقى الكلاسيكية، والرقصات الهندية والفنون البصرية، ويحتفي المهرجان هذا العام بالذكرى السبعين لاستقلال دولة الهند.