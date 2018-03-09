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الوطن

"العلم ميزان".. عمل نحتي مجسم لـ 110 طلاب بالتربية النوعية بالمنصورة

منذ 28 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"العلم ميزان".. عمل نحتي مجسم لـ 110 طلاب بالتربية النوعية بالمنصورة

تمثال العلم ميزان

"رأسمالك علمك وعدوك جهلك" مثل قديم حاول فريق التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة تجسيده في عمل نحتي فني يمثل "العلم ميزان" ليرسخ في أذهان طلاب الكلية قيمة العلم والعلماء عندما يجلس اثنين في نفس الوزن على طرفي ميزان، ولكن ترجح كفة من ينتفع بالكتب ويقرأها على من يجلس وفي يده كتاب ولا ينظر فيه.

ونفذ العمل 110 طلاب وطالبات، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، وبريادة الدكتور عبدالله جاد عميد كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، تحت إشراف الفنان الدكتور محمد الشوربجي ، أستاذ النحت ورئيس قسم التربية الفنية بالكلية.

قال الدكتور محمد الشوربجي، المشرف على العمل، أنه عمل نحتي مكون من شخصين أحدهم جالس على ناحية من جلسة حديد ومعه مجموعة كتب يقرأ فيها والأخر جالس من الناحية الأخرى من جلسة الحديد ومعه كتاب بحجم صغير يهمل قراءته، والجلسة الحديد في هيئتها تشبه لعبة الميزان والناحية الأثقل هي المحتوية على الرجل المتعلم والأخرى الأخف وزنا كناية عن أن الرجل المتعلم واسع المعرفة اثقل خبرة ووزنا في المجتمع عن غير المتعلم.

وأضاف الشوربجي لـ"الوطن" بلغت حجم العمل 4 أمتار منفذ من خامة البوليستر، وبلغ عدد الطلاب المشاركين في تنفيذ العمل ما يقرب من 110 طالب وطالبة ونذكر منهم محمد عيد، ومحمد شبل، ومحمد سلطان ، ومريم يحي، وهند نبيه، ورغدة حسني، وسالي عزام وميرنا مسعد، إسراء محمد حسين ويمنى السعيد ، وحسام الشرقاوي .

وأشار إلي أن العمل في التمثال استغرق نحو ٢٤٠ ساعة بواقع 10 ساعات في اليوم الواحد، وشارك فيه طلاب الفرقة الثالثة بالكلية.

يذكر أن طلاب الفرقة الأولي بالكلية نفذوا عمل فني نحتي بارز ومجسم في الكلية يمثل "تماثيل الحرية"، وتم الانتهاء من عمله هذا الأسبوع.

 

 

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