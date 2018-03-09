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الوطن

تيلرسون: قرار رئيس الوزراء الإثيوبي بالاستقالة يُعد نموذجا لقادة الدول

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
تيلرسون: قرار رئيس الوزراء الإثيوبي بالاستقالة يُعد نموذجا لقادة الدول

وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن قرار رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم يمكن أن يكون نموذجا لقادة الدول الأخرى.

وأجرى أمس رئيس الوزارء هايلي ماريام ديسالين محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرك بأن الانتقال الجاري في أثيوبيا وهو أول انتقال طوعي للسلطة ويمثل رمز إيجابي جدا لانتقال للسلطة في أثيوبيا.

وأضاف تيلرسون  "نحن نشجع الشعب الإثيوبي على الحفاظ على دعم الحكومة لهذا التحول" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

كما أعرب تيلرسون عن تقديره لإثيوبيا لدورها في الحفاظ على السلام في المنطقة وخاصة في الصومال من خلال بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وكذلك الجهود المبذولة في جنوب السودان.

وقال وزير الخارجية "إننا نحتاج إلى الاعتراف بكرم إثيوبيا في استضافة مليون لاجئ، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع إثيوبيا في هذا الصدد.

وفقا للوزير فان إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقات تاريخية تعود لأكثر من 100 عام.

وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة تدعم التنمية الاقتصادية الإثيوبية، مشيرا إلى أن إثيوبيا لديها اقتصاد نابض بالحياة ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانيات التي يمكن تحقيقها في إثيوبيا مشيرا إلى أن القدوم إلى إفريقيا بكل المقاييس سوف يفيد الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية.

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