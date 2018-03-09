شرم الشيخ تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالمنظمة في مايو المقبل

التقت الدكتورة رانيا المشاط، اليوم بـ Zurab Poloikashriti الأمين العام الجديد لمنظمة السياحة العالمية، وذلك على هامش مشاركتها في اليوم الأول لبورصة برلين.

ورحبت المشّاط باستضافة مصر للاجتماع الـ44 للجنة الشرق الأوسط للمنظمة، في مايو 2018، بمدينة شرم الشيخ، استجابة لطلب المنظمة.

وأكد الطرفان أهمية النشرات الاسترشادية التي تصدرها المنظمة والخاصة بجهود الحكومة المصرية في تأمين المقاصد السياحية المصرية.

كما تطرق اللقاء، وفقا لبيان وزارة السياحة إلى مشروع تطوير منطقة المنتزه في الاسكندرية، والذي ستساهم المنظمة فيه ماديا وفنيا حيث أكد الأمين العام للمنظمة على القيمة التاريخية والأثرية للمنتزة معربا عن تطلع المنظمة للبدء في مشروع تطوير أحد أهم معالم مدينة الإسكندرية لتصبح منطقة جذب للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى تقرير منظمة السياحة العالمية، والذي جاء فيه أن مصر ثاني أكثر الوجهات السياحية نموا في ٢٠١٧، وأشارت الوزيرة إلى التحسن الذي شهدته حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي.

وتباحث الطرفان حول أهمية السياحة في رؤية مصر 2030 حيث استعرض الأمين العام المعونة الفنية التي يمكن أن تقدمها المنظمة في هذا المجال لتفعيل استراتيجية السياحة المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد أمين عام منظمة السياحة العالمية أهمية مصر التي لا يختلف أحد على موقعها الفريد في خريطة السياحة العالمية مع تنوع أوجه الجذب السياحي بها ما بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية وسياحة المؤتمرات.

وأشاد بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لزيادة السياحة الوافدة مؤكدا حرص المنظمة على التعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للمنظمة منذ إنشائها معربا عن تفاؤله بالتحسن الذي يشهده القطاع السياحي في مصر و استعادة السياحة المصرية لعافيتها وأبدى رغبة المنظمة في تنفيذ برامج مشتركة مع الوزارة والمساهمة في وضع خطط تعاون تسمح بضخ موارد وخبرات من المنظمة لدعم هذا القطاع الحيوي.