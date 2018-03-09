الأمم المتحدة: قصف بالقرب من "الدوما" السورية يعرض قافلة الإغاثة للخطر

حذر علي الزعتري المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا، من أن القصف، اليوم، بمنطقة الدوما بالغوطة الشرقية يعرض القافلة الإغاثية التي دخلت إلى البلدة اليوم إلى الخطر.

وقال الزعتري، في بيان اليوم، إن القصف بالقرب من الدوما بالغوطة الشرقية، يعرض قافلة الأمم المتحدة والصليب الأحمر والصليب الأحمر السوري إلى الخطر، برغم الضمانات التي قدمتها كلها الأطراف لضمان سلامة القافلة بما في ذلك الضمانات من روسيا الاتحادية.

ودعا الزعتري كل الأطراف إلى إيقاف الأعمال العدائية في المنطقة، وفي كل سوريا، بما يسمح لعمال الإغاثة توصيل المساعدات لمن يحتاجونها.