"المصريين الأحرار" ينظم أول مؤتمر لدعم الرئيس في قرية دلجا بالمنيا

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز ديرمواس جنوب المنيا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية دلجا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسىي لفترة رئاسية ثانية.

حضر المؤتمر أبو المجد مفتاح أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور نادى قسطور الأمين المساعد وأمين التنظيم بالمحافظة، وجون بشرى الأمين المساعد وعضو الهيئة العليا بالحزب، والعميد عمرو عبد الحكيم عضو الأمانة العامة بالحزب، وإبراهيم الشربينى أمين التنظيم ورئيس هيئة المكتب بديرمواس وأعضاء هيئة المكتب بالمركز والمئات من أهالي قرية دلجا.

وحث المؤتمر على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الشعار الذى تتبناه أمانة الحزب بالمحافظة "انزل شارك دافع عن بلدك"، وتناولت كلمات الحضور الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الرئاسية الأولى التي تولى رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن أمانة حزب المصريين الأحرار بملوي ستنظم مؤتمرًا شعبيًا مماثلًا غدًا بمدينة ملوي، ومن المقرر أن تقوم أمانة حزب المصريين الأحرار بالمنيا بتنظيم عدد من المؤتمرات واللقاءات والندوات الجماهيرية في القرى الكبرى وبمقر الحزب خلال الفترة القادمة تحت شعار "انزل شارك دافع عن بلدك".