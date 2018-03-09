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الوطن

وكيل "زراعة الغربية": تعليمات بسرعة الرد على الشكاوى

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
وكيل "زراعة الغربية": تعليمات بسرعة الرد على الشكاوى

زراعة بالغربية :حصر حيازي علي المنظومةالإليكترونيةلاستخراج كارت الفلاح

شدد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، في توجيهاته لمهندسي التشريعات بالإدارات والجمعيات الزراعية، على سرعة موافاة المديرية بإتمام انتهاء أعمال الحصر الحيازي على المنظومة الإلكترونية لاستخراج الكارت الذكي للفلاح.

وكشف عبد الجواد في تصريحات أنه أعطى تعليمات بسرعة الرد على الشكاوى التي ترسل إلى الشؤون الزراعية على أن يتضمن الرد كافة البيانات مدعومة بالمستندات خاصة شكاوى الحيازات الزراعية.

وأكد المهندس أحمد العجان مسؤول التشريعات بالمديرية على ضرورة الرد على الإشارات الخاصة بالاستفسارات عن الحيازة الواردة إلى الأجهزة الرقابية وإرسالها بالفاكس أولا بأول.

وأشار إلى أن المهندسين سيقومون بإخطار المديرية بإعداد الاستمارات الخاصة بكارت الفلاح الذكي والمعد لأول مرة للتنسيق مع الشركة لمراجعتها ولإرسالها إلى الوزارة مع التنبيهة بإستمرار العمل بالاستثمارات حسب المتاح من البيانات.

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