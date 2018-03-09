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الوطن

بالصور| "الوطنية للمقاولات" تستكمل أعمال حماية مدينة دهب من السيول

منذ 8 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| "الوطنية للمقاولات" تستكمل أعمال حماية مدينة دهب من السيول

استكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول

أكد اللواء أشرف حامد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، أن الشركة تستكمل منظومة أعمال حماية مدينة دهب من أخطار السيول بتكلفة إجمالية تتخطى 52 مليون جنيه وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء والعميد تامر عبد المنعم قائد قطاع الكهرباء والعقيد محمد عبد العزيز قائد قطاع السدود بجنوب سيناء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال الحماية الجاري تنفيذها تتضمن إنشاء عدد ثلاث سدود هم سد المراخ بسعة تخزينية ألف م3 وتكلفة 22 مليون وسد أبو خشيب سعة التخزين 700 ألف م3 بتكلفة 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى إنشاء بحيرتين إحداهما بحيرة زغرة سعتها التخزينية تصل إلى 500 ألف م3 والأخرى بحيرة المراخ بسعة 300 ألف م3  بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إقامة سد النصب الأعلى والأسفل وأصبح جاهزا لتخزين كمية كبيرة من مياه السيول تصل إلى 550 ألف م3 من المياه مشيرا إلى أن أعمال الحماية من مخاطر السيول التي تتم بجنوب سيناء سوف تساهم بشكل كبير في زيادة المخزون المائي بها مما سوف يقضي على أزمة توافر المياه وخاصة لسكان الأودية والتجمعات البدوية.

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