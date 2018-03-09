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الوطن

"المصريين الأحرار" بالمنوفية يٌطلق حملة "دافع عن بلدك"

منذ 6 دقيقة
كتب: محمود الحصري
"المصريين الأحرار" بالمنوفية يٌطلق حملة "دافع عن بلدك"

المصريين الأحرار بالمنوفية ينظم حملة دافع عن بلدك للدعوة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية

أطلق حزب المصريين الأحرار بالمنوفية مساء أمس حملة بعنوان "دافع عن بلدك" بمدينة شبين الكوم بشارع الاستاد لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، شارك فيها حسام سلامة مسؤول لجنة التوعية بحزب المصريين الأحرار بالمنوفية ومجموعة من شباب الحزب بالمحافظة.

وتضمنت الحملة الحديث مع المارة وأصحاب المحلات حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكانت أغلب التعليقات تدور حول جدوى النزول في الانتخابات وأن الرئيس السيسي سيفوز بفترة رئاسية ثانية، وكان رد شباب الحملة عليهم "أنه النزول هو دفاع عن الوطن والقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، وأن المشاركة الكثيفة في لجان التصويت هي رسالة للخارج بأن هذا النظام له ظهير شعبي قوي يسانده في كافة المساعي التي يقوم بها".

وأكد الحزب في بيان أن فريق الحملة استطاع إقناع عدد من المواطنيين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد مناقشات حول حقيقة الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد محمود ريش نائب رئيس حزب المصريين الأحرار لمحافظات الدلتا أن حملة "دافع عن بلدك" تأتي ضمن فعاليات توعية الشارع للمشاركة في الانتخابات مؤكدا أن المعركة الحقيقية في إقناع المواطن بضرورة المشاركة لهذا تم عمل مطوية تحتوى على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطن والإجابة عنها بشكل مبسط لتوصيل الرسالة للشارع.

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