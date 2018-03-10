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الوطن

"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة

اليوم AM 12:07
كتب: هبه صبيح
"مستقبل وطن" ببورسعيد يكرم أبطال العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة

مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد، الجمعة، يوما ترفيهيا لأبطال العالم من ذوي الإحتياجات والقدرات الخاصة، حيث ضم اليوم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية والغنائية والرياضية.

نظم اليوم تحت رعاية أحمد عزام أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، وحنان لطفي أمين المرأة بالحزب، وممدوح السيد أمين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحمد عبدالعزيز أمين الشباب.

وفي نهاية اليوم، كرم الدكتور محمود حسين وسعاد المصري عضوا مجلس النواب، وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن ببورسعيد، هؤلاء الأبطال من ذوي القدرات الخاصة، والذين يرفعون اسم مصر عاليا في جميع البطولات العالمية.

يذكر أن تنظيم هذا اليوم يأتي تأكيدا على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار 2018، عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

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