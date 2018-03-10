"مرور مطروح" تضبط سائقين بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة

نظمت إدارة مرور مطروح، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ومديرية الصحة بمطروح، حملة للتحليل السائقين بشوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وعلى طريق "مطروح- إسكندرية" الساحلي الدولي.

وسحبت الحملة 14 عينه من قائدي السيارات، وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينة سائقين، لتعاطيهما مادة الحشيش المخدر.

واستهدفت الحملة التي نفذت، اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، والعميد أحمد السنطاوي مدير إدارة مرور مطروح، وقائدي الحافلات الخاصة وقائدي المركبات والنقل والملاكي، لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها لتوفير السلامة والطمأنينة لهم، وتنفيذا لنص المادة 66/76 من قانون المرور التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.