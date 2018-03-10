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الوطن

"مستقبل وطن" بدمياط يبحث استعدادات المؤتمر الجماهيري لدعم السيسي

اليوم AM 12:40
كتب: سهاد الخضري
"مستقبل وطن" بدمياط يبحث استعدادات المؤتمر الجماهيري لدعم السيسي

العامري فاروق _ ارشيفية

عقد محمد سامي سليمان، الأمين العام لحزب مستقبل وطن في دمياط، اجتماعا تنظيميا موسعا بحضور النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة واللجنة المسؤولة عن إعداد المؤتمر الجماهيري المقرر عقده، الإثنين المقبل 12 مارس، بميدان الساعة.

يأتي المؤتمر لوضع اللمسات النهائية والوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر، بحضور المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والنائب عاطف نصر رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف الشريف رئيس الحزب، والمطرب أحمد جمال.

ودعا سليمان كافة المواطنين بمحافظة دمياط، لحضور مؤتمر "انزل شارك دي بلدك"، كما حثهم على المشاركة الإيجابية والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها واجبا وطنيا ولا بد من تأديته من أجل وطننا الحبيب مصر.

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