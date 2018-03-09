تسجيل الدخول

الوطن

"الورداني": تعيين 3 من المعاونين في قطاع الرياضة ومثلهم في قطاع الشباب

أمس PM 11:37
كتب: شريف سليمان
"الورداني": تعيين 3 من المعاونين في قطاع الرياضة ومثلهم في قطاع الشباب

خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة

قال يوسف الورداني، معاون وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب تعتبر أول وزارة اختارت معاونين للوزير من الشباب، موضحًا أنه تقدم 42 شاب، فقام المهندس خالد عبدالعزيز بإختيار 6 منهم دفعة واحدة.

وأشار "الورداني"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، تقديم الإعلامية أمنية زعزوع، إلى أنه كان من المقرر اختيار 4 معاونين فقط، فتقدمت الوزارة بطلب استثناء من الحكومة لاختيار 6 بدلا من 4 كون الوزارة تهتم بالشباب.

وأوضح أنه تم تعيين 3 من المعاونين في قطاع الرياضة، والثلاثة الأخرين في قطاع الشباب.

أخبار متعلقة

إعلامي عن هجوم رئيس الزمالك على وزير الرياضة: "مين مرتضى منصور ده"

إعلامي عن هجوم رئيس الزمالك على وزير الرياضة: "مين مرتضى منصور ده"
وزير الرياضة عن أزمة الزمالك: المخطئ سيحاسب

وزير الرياضة عن أزمة الزمالك: المخطئ سيحاسب
وزير الرياضة عن استجواب رئيس الزمالك له في مجلس النواب: «نحن دولة تحترم قوانينها»

وزير الرياضة عن استجواب رئيس الزمالك له في مجلس النواب: «نحن دولة تحترم قوانينها»
وزير الرياضة يعد ببحث وضع عمالة مراكز الشباب

وزير الرياضة يعد ببحث وضع عمالة مراكز الشباب
وزير الرياضة يوافق على دعم مراكز الشباب بالبحر الأحمر بـ44 ألف جنيه

وزير الرياضة يوافق على دعم مراكز الشباب بالبحر الأحمر بـ44 ألف جنيه
قبل مباراة الكونفدرالية.. محافظ بورسعيد يلتقي وزير الرياضة

قبل مباراة الكونفدرالية.. محافظ بورسعيد يلتقي وزير الرياضة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«المونديال» تحت سيطرة إسرائيل وقطر

أحدث الأخبار

بالصور| آيتن عامر: أنا شخصية "بيتوتية".. وأغاني شيرين صعبة

بالصور| آيتن عامر: أنا شخصية "بيتوتية".. وأغاني شيرين صعبة

بالفيديو| محافظ بورسعيد: عبد المنعم رياض رمز الشهادة المصرية

بالفيديو| محافظ بورسعيد: عبد المنعم رياض رمز الشهادة المصرية

بعد تحذير "الصحة" منه.. ما خطورة عقار "enoxirt vial" الموجود بالأسواق؟

بعد تحذير "الصحة" منه.. ما خطورة عقار "enoxirt vial" الموجود بالأسواق؟

نشرة انتخابات الرئاسة| مسيرة بالسيارات وأغنية "أبو الرجولة" للسيسي

نشرة انتخابات الرئاسة| مسيرة بالسيارات وأغنية "أبو الرجولة" للسيسي

بالفيديو| "كراسة" الشاعر تروي كواليس أغنية "توبة": عبدالوهاب كلمة السر

بالفيديو| "كراسة" الشاعر تروي كواليس أغنية "توبة": عبدالوهاب كلمة السر

اختيارات الوطن

قبل الهنا بشهرين: هلت فوانيسك يا رمضان

قبل الهنا بشهرين: هلت فوانيسك يا رمضان

إبداع «عمرو»: موسيقى تصويرية على أنغام «الحَلة»

إبداع «عمرو»: موسيقى تصويرية على أنغام «الحَلة»

رئيسة تحرير صحيفة سعودية تعمل فى محطة بنزين: المرأة ناجحة فى أى مجال

رئيسة تحرير صحيفة سعودية تعمل فى محطة بنزين: المرأة ناجحة فى أى مجال

فى يومهن العالمى.. نساء العالم يتظاهرن ضد التحرش

فى يومهن العالمى.. نساء العالم يتظاهرن ضد التحرش

17 مرشحاً لـ80 ناخباً فى رياض أطفال والنتيجة: الحصان كسب الطيارة

17 مرشحاً لـ80 ناخباً فى رياض أطفال والنتيجة: الحصان كسب الطيارة

الأكثر قراءة

عاجل