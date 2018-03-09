"الورداني": تعيين 3 من المعاونين في قطاع الرياضة ومثلهم في قطاع الشباب

خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة
قال يوسف الورداني، معاون وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب تعتبر أول وزارة اختارت معاونين للوزير من الشباب، موضحًا أنه تقدم 42 شاب، فقام المهندس خالد عبدالعزيز بإختيار 6 منهم دفعة واحدة.
وأشار "الورداني"، خلال حواره ببرنامج "أمنية مصرية" المذاع عبر فضائية "دريم"، تقديم الإعلامية أمنية زعزوع، إلى أنه كان من المقرر اختيار 4 معاونين فقط، فتقدمت الوزارة بطلب استثناء من الحكومة لاختيار 6 بدلا من 4 كون الوزارة تهتم بالشباب.
وأوضح أنه تم تعيين 3 من المعاونين في قطاع الرياضة، والثلاثة الأخرين في قطاع الشباب.