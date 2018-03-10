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الوطن

مصرع طفل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في طنطا

اليوم AM 12:22
كتب: رفيق محمد ناصف:
مصرع طفل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في طنطا

صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه في انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل شقة في شارع الحكمة، التابع لأول طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز في أول طنطا.

تبين من تحريات الرائد محمد صقر، رئيس مباحث أول طنطا، أن الانفجار كان داخل أحد المنازل بمنطقة الحكمة بشارع مصطفى التراس، حال قيام ربة المنزل بإعداد الطعام، وحدوث تسرب غاز، ما أدى إلى وفاة الطفل (أ. د.- 6 سنوات).

ونقل جثمان الطفل إلى المستشفى الجامعي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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