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الوطن

"إعلام بورسعيد" يعقد ندوة توعية ضد المخدرات بـ"الثانوية الصناعية"

اليوم AM 01:30
كتب: هبه صبيح
"إعلام بورسعيد" يعقد ندوة توعية ضد المخدرات بـ"الثانوية الصناعية"

اعلام بورسعيد

يواصل مجمع إعلام بورسعيد، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم، فعاليات حملة "شبابنا أقوى من المخدرات"، عقد ندوات توعية بكل مدارس بورسعيد

وقالت ميرفت الخولي، مدير عام إعلام القناة، إنه تم تنفيذ ندوة أمس بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، حاضرت فيها الدكتورة منال عيد أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وعمرو غنيم منسق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأضافت أن ذلك جاء بحضور طارق نعمان مدير المدرسة، ومن مكتب التربية الاجتماعية بالمدرسة علاء الخياط وإبراهيم هاشم ومحمد توفيق، وعدد من شباب وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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