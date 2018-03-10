بالصور| الاستعدادات الأولية لتنظيم "الإسماعيلية السينمائي"

اجتمع مساء أمس فريق عمل الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا بالإسماعيلية، وذلك في إطار التجهيزات الأولية لإقامة المهرجان، وتم الاجتماع بفريق المتطوعين الذين استقروا عليهم للعمل في تنظيم المهرجان وذلك بقصر ثقافة المدينة.

وتناول الاجتماع كيفية عمل اللجان وتقسيمها وسبل مشاركة كل متطوع في لجنته وكيفية الاستفادة من خبرات المتطوعين في المهرجانات السابقة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما.