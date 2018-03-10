رئيس حي الساحل: إزالة 18 "كشك" بدون ترخيص خلال الحملات التفتيشية

أكد الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل بالقاهرة، أن هناك العديد من الأعمال تم إنجازها بنطاق الحي من خلال التعاون مع المواطنين والجمعيات الأهلية بالحي، وتمثلت في تطوير حدائق الحي ورفع كفاءتها مع رصف عدد من الطرق المهمة بالحي، وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمباني ذات الخطورة الداهمة، علاوة على رفع السيارات المتهالكة من الشوارع في نطاق الحي، فضلا عن إزالة 18 كشك بدون ترخيص مع تكثيف الحملات لرفع الإشغالات أول بأول .

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة في تفعيل مبادرة "خليك زي آدم" داخل نطاق حي الساحل.