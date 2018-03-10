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الوطن

بالصور| محلب وهشام عرفات يتفقدان منطقة حادث قطاري المناشي بالبحيرة

منذ 17 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
بالصور| محلب وهشام عرفات يتفقدان منطقة حادث قطاري المناشي بالبحيرة

محلب وعرفات يتفقدان منطقة حادث قطارى المناشى فى البحيرة

تفقد المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، منطقة حادث قطاري المناشي بقرية "أبو الخاوي" التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

كما تفقدا برفقتهما المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، محطة السكة الحديد بالقرية، بعد مرور 10 أيام من وقوع حادث تصادم قطاري خط المناشي بالقرب من القرية.

وناقش محلب وعرفات، تطوير منظومة السكك الحديدية بالطرق الفرعية، وخصوصًا خط المناشي، كما ناقشا إنشاء مزلقان أو نفق للسكك الحديدية لخدمة أهالي القرية، منعا لحدوث حوادث مجددا.

وحضر الزيارة، اللواء أحمد سليمان خليل عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة، وعادل عباسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وجمال أبوالفضل المستشار الإعلامي لمحافظ البحيرة.

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