الجمعة.. عرض "البحث عن أم كلثوم" على OSN

تعرض قناة OSN، يوم الجمعة المقبل، فيلم "البحث عن أم كلثوم" للمخرجة الإيرانية شيرين نيشات، وبطولة الفنانة المصرية ياسمين رئيس.

يتناول الفيلم حياة أشهر مطربات الوطن العربي على مدى التاريخ، كوكب الشرق أم كلثوم. ويستعرض لنا قوتها كامرأة تمكنت من خلالها من اجتياز كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، الدينية، السياسية والوطنية داخل مجتمعها الشرقي.

كان عرض الفيلم العالمي الأول بالدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ضمن برنامج أيام فينيسيا، وشارك في الدورة الـ42 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن برنامج سينما العالم المعاصرة، والدورة الـ61 من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني ضمن العروض الخاصة لقسم تجريبي EXPERIMENTA، إضافة إلى مهرجانات دولية أخرى.