"الصحة" تخصص 251 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن وزارة الصحة والسكان خصصت 251 مليون جنيه، لتطوير مستشفيات الخارجة والداخلة وبلاط، إضافة إلى إنشاء مستشفى مركزي بمركز باريس.

وأضاف الزملوط، أن المبالغ التي جرى تخصيصها تشمل رفع كفاءة، وتوفير أجهزة طبية حديثة وإضافة ملحقات جديدة لكل مستشفى بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة.

وأشار المحافظ إلى أن الوادي الجديد يوجد بها 7 مستشفيات وهي "الخارجة، والداخلة، والفرافرة، وبلاط، ومستشفى صغير يخدم مدينة باريس، مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات"، فضلا عن 50 وحدة صحية موزعين على جميع القرى.