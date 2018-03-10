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الوطن

الإثنين.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا في البحيرة لدعم السيسي

منذ 13 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
الإثنين.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا في البحيرة لدعم السيسي

جلال الهريدي

ينظم حزب "حُماة الوطن" في البحيرة، بعد غدٍ، مؤتمرًا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مبنى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بمدينة إيتاي البارود.

ويحضر المؤتمر، الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، وأعضاء هيئة مكتب حزب حُماة الوطن بالجمهورية ومحافظة البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية في إيتاي البارود.

وقال الدكتور وفدي أبو النضر أمين عام الحزب بالبحيرة، إن المؤتمر يتضمن عرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة بكثافة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

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