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الوطن

موسى: أتكاتف مع السيسي حال فوزه "وهقدم برنامجي هدية لمصر"

منذ 17 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
موسى: أتكاتف مع السيسي حال فوزه "وهقدم برنامجي هدية لمصر"

موسى مصطفى موسىى

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى إن "هناك مرحلة صعبة بعد الانتخابات أيا كان الفائز، وكل الأدوار ستكون صعبة، لذلك لا بد من التكاتف حتى تخرج مصر من الأزمات الاقتصادية والتنموية".

وأضاف موسى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحملته الآن، أنه طرح في برنامجه الانتخابي الكثير من الأشياء التي يجب تنفيذها بمجرد فوزه، متابعا: "إذا فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي سأتكاتف معه من أجل تنفيذ برنامجي، وهقدمها هدية لمصر".

وشدد موسى على ضرورة تويفر حياة متكاملة للأجيال المقبلة يجب من صحة وتعليم وخدمات متكاملة.

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