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الوطن

بالصور| رئيس مدينة الحامول تبحث شكاوى المواطنين وتوجه بحلها

أمس PM 11:42
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| رئيس مدينة الحامول تبحث شكاوى المواطنين وتوجه بحلها

لقاء المواطنين فى الحامول

التقت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عددًا من المواطنين لمناقشة شكواهم في اللقاء الأسبوعي بقاعة الاجتماعات بديوان عام مجلس المدينة، بحضور عاطف الرفاعي، نائب رئيس المركز والمدينة، وتوفيق درويش، سكرتير عام المركز، وليد السمري مدير ادارة المجالس ورؤساء القري وأعضاء المجلس التنفيذي بالمركز.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين ما بين إقامة واستخراج رخصة مؤقتة للأكشاك، وشكوي أهالي قرية ٤٧ بخصوص معاينة رصف الطريق المؤدي إلى القرية التابع لمديرية الطرق، فضلاً عن شكوى بعض الأهالي تتعلق بضعف مياه الشرب، ورصف مداخل قرية العنتراوي، وشوارع بقرية الثمانين، وتنفيذ قرارات إزالة وتغطية ترع داخل الكتلة السكانية.

بُحث عدد من هذه الشكاوى بوجود رؤساء الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الأخر إلى جهات الاختصاص، بالإضافة زيادة طرق تواصل رؤساء الأجهزة المحلية ورؤساء القري مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، بجانب تحسين المرافق والخدمات لهم.

 

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