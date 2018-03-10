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الوطن

"علشان تبنيها" بالخارج تنظم المؤتمر الأول باليونان لدعم السيسي

منذ 49 دقيقة
كتب: هبه صبيح
"علشان تبنيها" بالخارج تنظم المؤتمر الأول باليونان لدعم السيسي

محمود حسين

أعلن النائب محمود حسين، رئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة "علشان تبنيها" عن انعقاد المؤتمر الانتخابي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدولة اليونان مساء غدا، في فندق نوفتيل بالعاصمة اليونانية أثينا، وينظمه اتحاد شباب مصر بالخارج، برئاسة أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد بالتعاون مع الحملة.

ويضم المؤتمر أعضاء اتحاد شباب مصر بالخارج، شباب الجيل الثاني من مختلف الدول مع رموز الجالية باليونان، ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، بدولة اليونان والذي تعرض فيه الحملة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فترة الرئاسة الأولى، كما يناقش فيه أعضاء الاتحاد كيفية الحشد الانتخابي، أيام 16 و 17 و 18 مارس.

ومن جانبه أكد أحمد سمير، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج أن شباب المصريين بالخارج سيكونون في مقدمة الصفوف، لحشد المصريين للانتخاب، وسيتم عرض فيديوهات إنجازات الرئيس في الفترة الرئاسية الأولى، بالإضافة إلى كلمات أعضاء الاتحاد وعرض الأغاني الوطنية، وكذلك الأغنية التي أنتجها الاتحاد لدعم الرئيس، وفِي اليوم التالي سيقوم أعضاء الاتحاد بوقفات في الميادين الشهيرة، بأثينا بالإعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحمل شعار الاتحاد والحملة الرسمية، علشان تبنيها تحيا مصر مصريين في الداخل ومصريين بالخارج، تحيا مصر مسلمين وأقباط "تحيا مصر"، رجالا ونساء شبابا وأطفالا تحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.

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