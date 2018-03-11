سقوط نصاب "أون لاين" بالقليوبية استولى على 500 ألف جنيه بمسابقات وهمية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف لغز قيام مجهول بالنصب على المواطنين، وإيهامهم بالفوز بجوائز نقدية كبيرة عن طريق مسابقات وهمية على شبكة الإنترنت والاستيلاء منهم، على مبالغ نقدية عبر ماكينات تحويل الأموال "فوري وكاش"، وبلغت المبالغ التي نجح في الاستيلاء عليها 500 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح بيان لمديرية أمن القليوبية، أن وراء عمليات النصب هذه، حاصل على دبلوم يقوم بخداع المواطنين، وشركات تحويل الأموال ويستولي على المبالغ المالية، عن طريق الهاتف المحمول الذي يتم غلقه فور الانتهاء من عملية النصب.

وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتبين تورطه في 20 واقعة نصب بنفس الطريقة وتولت النيابة التحقيق، وتلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من "السيد ر."، بالمعاش بورود اتصال تليفوني، من أحد الأشخاص، وأوهمه أنه سيربح جائزة كبرى، ويجب عليه التوجه إلى أقرب ماكينة دفع فوري لاستلام الجائزة، وعقب توجهه للماكينة، طلب المتهم التحدث تليفونياً مع عامل الماكينة، وطلب من الأخير تحويل مبلغ مالي 100 ألف جنيه على حساب بنكي، مدعيا أن تلك الأموال سوف تحول إلى رصيده مره أخرى، وحال انصرافه طلب منه عامل الماكينة، سداد المبلغ المالي، واكتشف عدم تحويل المبلغ المالي إلى رصيد حسابه.

وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بالواقعة ووجه بتشكيل فريق بحث، قاده اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بإشراف اللواء مدير قطاع الأمن العام، لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية مستحدثة وحرصاً على عدم سقوط العديد، من الضحايا حيث توصلت التحريات أن مرتكب الواقعه يدعي "محمود ع. ع." 29 سنة حاصل على دبلوم فني صناعي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك حال استقلاله السيارة، رقم "4758 ق. م.".. وضبط بحوزته الآتي: مبلغ مالي وقدره 10.500 جنيه وجهاز تابلت ماركة سامسونج وجهاز لاب توب ماركة أبل و عدد من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع و45 شريحة هاتف محمول فودافون، و 3 فيزا كارت و2 كرتونه لخطوط المحمول لشركة فودافون و 6 كرتونة لخطوط الشحن، منزوع منها الشرائح الخاصة بها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر اعتياده اختيار أرقام هواتف عشوائية، والإتصال بأصحابها وإيهامهم بأنهم تحصلوا علي جوائز من شركات المحمول طالباً منهم التوجه لأقرب ماكينة فوري أو كاش للنصب عليهم لاستلام الجائزة.

عقب ذلك يقوم بالتحدث مع عامل الماكينة ويطلب منه تحويل المبلغ علي رقم الحساب الخاص به، مدعياً أن المجني عليه سيقوم بسداد ذلك المبلغ، ويقوم بغلق الهاتف عقب الواقعة، وأضاف بأن الخطوط والهواتف المحمولة المضبوطة حوزته، هي المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي، وقيامه بإيداع مبلغ مالي 137 ألف جنيه من المستولى عليه بالحساب خاصته ببنك مصر.

وبتطوير مناقشة المتهم، أقر بارتكابه العديد من الوقائع والتي تحصل منها على إجمالي مبالغ مالية 483.803 ألف جنيه، من ضحاياه، وكشفت التحقيقات أن المتهم، قبل ارتكاب 20 واقعة نصب بنفس الطريقة.