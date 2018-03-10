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الوطن

الخارجية الأمريكية تصحح تغريدة بشأن اسم مصر والدول المقاطعة لقطر

أمس PM 11:45
كتب: الوطن
الخارجية الأمريكية تصحح تغريدة بشأن اسم مصر والدول المقاطعة لقطر

وزارة الخارجية الأمريكية

صححت الخارجية الأمريكية، اليوم، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة نشرت بها معلومة خاطئة، حيث وضعت مصر وقطر في فريق واحد ضد الدول الخليجية المقاطعة، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في التغريدة المصححة: "نحن نبقى قلقين جدا حيال النزاع بين شركائنا الخليجيين ومصر مع قطر".

وأضاف تيلرسون أن الرئيس ترامب منخرط بشكل مباشر في النقاشات مع القادة حول النزاع، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية في مهمة في الخليج هذا الأسبوع للحديث مع الأطراف بهدف بدء عملية حل "هذا النزاع".

وتقاطع مصر ودول الخليج السعودية والإمارات والبحرين قطر، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.

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