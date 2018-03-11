حركة تغييرات محدودة بين ضباط مباحث الدقهلية بعد يوم من تعيين مدير جديد

اعتمد العميد محمد عبد المنعم شرباش، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية الجديد، حركة تنقلات محدودة ببن عدد من ضباط المباحث بالمراكز والوحدات.

شملت الحركة نقل الرائد أحمد السادات مصطفى، رئيس مباحث دكرنس، رئيسا لمباحث المنزلة، ونقل الرائد خالد دويدار، رئيس مباحث المرافق، رئيسا لمباحث المخدرات بفرع البحث بدكرنس.

كما شملت الحركة نقل الرائد ابو العزم فتحي، من مباحث التموين، رئيسا لمباحث دكرنس، والرائد محمود أبو الحسن من قسم المصنفات، رئيسا لمباحث المرافق، والنقيب إسلام الشناوي من إدارة البحث الجنائي، لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية.

يذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اتخذ عدة قرارات شملت ترقيات وتنقلات بين قيادات مديرية أمن الدقهلية، شملت تعيين العميد محمد شرباش مديرا للمباحث، واللواء محمد حجي مديرا للأمن.