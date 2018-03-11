عمرو أديب: "أنصح شباب الإعلاميين أنهم يعملوا برنامج أسمه أخبار كاذبة"

قال الإعلامي عمرو أديب إن "الأخبار الكاذبة في مصر حدث ولا حرج" مشيرا إلى أنها منتشرة بكثرة في أغلب الصحف والمواقع الإخبارية.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنه لو كان سيقد برنامج أخر كان سيقوم بتقديم برنامج تحت مسمى "أخبار كاذبة" متابعا "أنا بنصح شباب الإعلاميين أنهم يعملوا البرنامج ده هيلاقوا أخبار كتير كاذبة".

وأشار إلى أنه ليت الأمر يتعلق بعدم دقة في المعلومة لافتا أن الأخبار تكون كاذبة بشكل تام "والمصيبة بتكون كاذبة على لسان مسؤول .. نيجي نسأل المسؤول عن صحة الخبر يقول لا أنا مقولتش الكلام ده".