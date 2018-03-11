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الوطن

إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة بطوخ

منذ 18 دقيقة
كتب: حسن صالح
إصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة بطوخ

مديرية امن القليوبية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بقرية بلتان بمركز طوخ، استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقـ وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ومصابين بناحية بلتان بمركز طوخ.

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية وغنتقل اللواء محمد الالفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول  "رمضان ف." ترزي مصاب بجرح قطعي، بالساق اليسرى و "ورده م. ف." زوجة شقيق الأول "ربة منزل مصابة، برش خرطوش بالوجه والصدر".

وطرف ثان "ف." مدير عام مصاب بجرح قطعي بالساق اليسرى ونجليه محمد وفريد، وذلك بسبب خلافات الجيره وقيام الطرف الأول بالقاء القمامه امام منزل الطرف الثاني حدثت مشادة كلامية بينهم  تطورت لمشاجره تعدى خلالها كل طرف على الاخر بالضرب وإحداث مابهم من إصابات قام على إثرها الرابع، بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابته الثانية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الرابع فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واعترف الرابع بارتكاب الواقعة.

وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتم حجزهم للعلاج، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10942 جنح مركز طوخ لسنة 2018م.

 

 

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