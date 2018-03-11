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الوطن

غادة والي توجه بتقديم الدعم لسكان عقار السيدة زينب المنهار

منذ 13 دقيقة
كتب: سلامة عامر
غادة والي توجه بتقديم الدعم لسكان عقار السيدة زينب المنهار

فريق التضامن يصل الي عقار السيدة المنهار

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن بالقاهرة بالتوجه إلى منطقة السيدة زينب عقب انهيار العقار رقم 6 بشارع العقاد ومعها فريق الإغاثة لتقديم الدعم اللازم. 

وتبين أن العقار كان خاليا من السكان إلا من عجوز ما زال البحث عنه جاريًا.

يأتي ذلك، في ظل إخلاء الأجهزة المعنية لـ3 عقارات مجاورة للعقار المنهار خوفا من حدوث تصدعات وتشققات لتلك المباني أثناء عمليات رفع ركام بواسطة اللوادر وأجهزة اﻹنقاذ البرى فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث عن أى مفقودين.

جدير بالذكر، أن عقار مكون من 3 طوابق انهار بمنطقة السيدة زينب، ويتم إجراء عمليات البحث بواسطة أجهزة ومعدات عن مسن أسفل العقار.

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